Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к бдительности на фоне милитаристической обстановки в соседних странах. Соответствующее заявление он сделал при утверждении решений на охрану государственной границы в 2024 году, сообщает БЕЛТА .

Глава государства отметил, что данное мероприятие традиционное, из года в год повторяющееся, но очень важное в силу той обстановки, которая разворачивается вокруг Беларуси. "Поэтому сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеют свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси знают и "бойцов этих отрядов", которые готовы уже воевать против собственной страны.

"Поэтому, как я всегда военным говорю, и особенно министру обороны: мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому - бдительность и еще раз бдительность", - обратил внимание Президент.

На мероприятии присутствовали государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич.

Александр Лукашенко отметил, что пока ответственные лица "неплохо выполняют свои функции".



Глава государства заслушал руководителя ГПК и начальника Генштаба. Отдельно Президент поинтересовался обстановкой на наземной границе (пограничники ее называют зеленой границей, хотя сейчас ее можно назвать белой, так как все покрыто снегом) и в воздушном пространстве. "Это тоже граница. В советские времена наша ответственность была - линия границы и воздушное пространство в том числе", - заметил Александр Лукашенко.



"Мы усилили государственную границу армией. Какова функция, роль армии? Как мы ее там выполняем, оказываем поддержку и содействие пограничным войскам?" - задал еще ряд вопросов присутствующим глава государства.



Президенту доложили об актуальной обстановке на государственной границе, силах и средствах, которые задействованы в обеспечении пограничной безопасности с белорусской стороны, а также контингенте в сопредельных странах.





Так, в Латвии, по словам председателя Государственного пограничного комитета генерал-майора Константина Молостова, к охране госграницы наряду со штатными подразделениями привлечены также военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники полиции этой страны. На латвийском участке госграницы в прошедшем году значительно участились попытки выдворения мигрантов на территорию Беларуси.



Что касается Литвы, то там приграничная территория активно используется также для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии. С их участием регулярно проводятся учения оперативно-тактического уровня. Всего в 2023 году было проведено до 12 учений.



"Военным надо иметь (это. - Прим. ред.) в виду и держать их, откровенно скажем, в прицеле", - подчеркнул в связи с этим глава государства.



В свою очередь польская сторона, базируясь на созданном заграждении в виде забора высотой 5 м с системой видеонаблюдения и противоподкопов, проводит ежедневную воздушную разведку и патрулирование вдоль государственной границы, доложил председатель Госпогранкомитета.



"Меня информируют мои источники, в том числе и пограничники, военные о том, что этот забор против мигрантов практически не работает. Мигранты его преодолевают без проблем", - отметил Александр Лукашенко.



"Совершенно верно. Сами поляки оценивают эффективность своего забора всего лишь в 60%. Не более того", - подтвердил Константин Молостов.

