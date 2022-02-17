Лукашенко проинспектировал учение "Союзная решимость - 2022" и пообщался с журналистами

Воздушные бои, ракетные удары. Сегодня Президент Беларуси лично проинспектировал учение "Союзная решимость - 2022" на полигоне под Осиповичами. Там в розыгрыше тактического эпизода приняли участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск России. Александру Лукашенко доложили о ходе маневров, а также о создании совместной группировки ракетных войск. В ее состав вошли реактивные системы залпового огня "Полонез" и российские комплексы "Искандер". На полигоне был произведен электронный пуск ракет.





Лукашенко ознакомился с действием совместной группировки "Полонезов" и "Искандеров"

Системы зарекомендовали себя отлично. По словам Александра Лукашенко, Беларусь попросит Россию создать учебный центр для освоения "Искандеров". Также мы заинтересованы в подготовке в Калининграде или Мурманске своих моряков, которые бы служили затем в совместных частях. В разговоре с журналистами Президент прокомментировал и опасения о том, что в Беларуси разместят российские базы.









Президент Беларуси: Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск

Президент раскрыл журналистам и повестку предстоящих переговоров с Владимиром Путиным. Напомним, Александр Лукашенко отправится с визитом в Россию 18 февраля. Так, ожидается, что президенты обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск и могут проинспектировать союзные учения, которые завершатся 20 февраля.

Президент ответил на вопросы журналистов