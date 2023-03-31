Лукашенко: Производство белорусских лекарственных препаратов - на особом контроле

На особом контроле производство белорусских лекарственных препаратов. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"На особом контроле производство белорусских лекарственных препаратов. Их долю необходимо постоянно повышать, ассортимент расширять. Такие же требования к отечественным технологическим инновациям и оборудованию", - сказал он.

Глава государства напомнил о недавних визитах белорусской делегации в Китай и Иран, где солидно развита медицина. "Мы увидели самые современные лекарства за копеечные деньги. Я жду, когда мы здесь еще порядок наведем", - отметил Александр Лукашенко.

Он также обратился к руководителям министерств и ведомств, подчеркнув, что дружественные Беларуси страны готовы к сотрудничеству в вопросах производства лекарственных средств, в том числе на территории нашей страны. Он обратил внимание на то, что в данных вопросах руководителям необходимо быть более инициативными и оперативно принимать решения о сотрудничестве не только в вопросах производства медикаментов, но и поставках медоборудования.



По словам Александра Лукашенко, тот факт, что Запад бьет санкциями по людям, которые болеют, в том числе по старикам и детям, не поддается критике. "Ниже опуститься уже нельзя, - резюмировал он. - Скажу одно: мы справимся. Это дело чести. В медицинской сфере мы не будем от них зависеть".



(Дополнено в 13:38)