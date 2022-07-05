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Лукашенко проведет совещание с руководством Совмина и губернаторами

Лукашенко проведет совещание с руководством Совмина и губернаторами

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание с руководством Совмина и губернаторами, сообщает БелТА.

"В планах обсудить два проекта, по которым у Президента есть вопросы: указ "О распоряжении имуществом", законопроект "О дополнительных мерах в социально-трудовой сфере", - пишет Telegram-канал "Пул Первого".

Отмечается также, что это не все вопросы, которые планируется обсудить на совещании,их круг будет гораздо шире.

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