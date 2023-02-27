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Лукашенко провел совещание с силовиками
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от руководства силового блока обеспечить жесточайшую дисциплину в воинских подразделениях и высокий уровень контроля на белорусской границе, сообщает БелТА.
Глава государства 27 февраля провел совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения. Далее у Президента состоялось совещание с силовым блоком в узком составе. Накануне трехдневного государственного визита в Китай Александр Лукашенко пригласил к себе руководителей военных и силовых ведомств обсудить обстановку внутри страны и за ее пределами.
"В свете событий внутреннего характера, и прежде всего внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины! Каждый должен заниматься своим делом", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе. Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение Лаппо (председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. - прим. БелТА) и все. Это милиция, это КГБ, это военные - мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования, - потребовал Президент. - Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное - за мной".
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