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Лукашенко: Пусть в веках сохраняется память о воинах-победителях

По-настоящему масштабные торжества прошли по всей Беларуси. Вспомним главные моменты праздника 9 Мая (видео).

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