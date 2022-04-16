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Лукашенко: Работать на свою родину - дело добровольное
Новый музей к 80-летию трагедии Хатыни. Через год мемориальный комплекс будет дополнен уникальной экспозицией. Сегодня же на этом месте в рамках республиканского субботника трудится глава государства.
В первую очередь Президенту рассказали о строительных проектах. Сейчас планируется ремонт с модернизацией. В частности, очистка скульптуры "Непокоренный", ремонт пьедестала, монумента "Крыша сарая" и мемориала "Венец памяти", реставрация гранитных плит дороги "Последний путь". Чуть позже будут ремонтировать мемориалы "Кладбище деревень" и "Деревья жизни", а также бетонные ограждения захоронений, урны с землей. Работы запланированы уже на этот год. На эти цели планируется, в том числе, направить средства, заработанные на субботнике.
Что касается нового музея, по концепции это будет одноэтажное здание общей площадью 1 тысяча квадратных метров с устройством кругового движения по шести выставочным залам. Поручение Президента - открыть объект уже в следующем году.
Планируется, что экспозиции музея будут знакомить посетителей с историей крупных военных конфликтов и трагедиями мирного населения в них. Будет охвачен период военных походов и войн, происходивших на белорусской земле с Х по ХХ столетия. Естественно, основной акцент будет сделан на событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн, периоде оккупации, трагедии сожженных деревень.
Сегодня же глава государства возложил цветы к монументу "Непокоренный человек". Это главный символ мемориального комплекса. Чуть позже в составе бригады Президент начал работу на посадке плодовых деревьев и кустарников возле символических срубов домов. Чтобы дело шло быстрее, подключились и журналисты. В общем, работали все. А рядом высаживали деревья парка исторической памяти. Всего 149 саженцев - по количеству погибших жителей деревни Хатынь.
Президент пообщался с представителями СМИ
Субботник - одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен. Об этом Президент говорил с журналистами. Работать на свою родину - дело добровольное.
Итоги рабочей поездки в Россию
В разговоре затронули самые разные темы. В итоге рабочей поездки Президента в Россию и посещения космодрома Восточный в Амурской области открыта новая страница в отношениях Беларуси и России. Снимаются все запреты на участие наших граждан в строительстве на закрытых ранее для них территориях.
Непубличная деятельность иностранных дипломатов: будет очень интересно
Также Президент говорил о непубличной стороне деятельности иностранных дипломатов в Беларуси. В перспективе будут открыты многие интересные факты.
Заодно обсудили и PR-поступки представителей западных стран. В последнее время они завели моду посещать военные мемориалы. Но на самом деле им безразличны события тех лет.
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