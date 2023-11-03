Лукашенко рассказал, как отреагировал на ситуацию с дольщиками в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко на днях отреагировал на обращение в его адрес со стороны дольщиков одного из строящихся домов в Минске. Глава государства, общаясь с людьми в Островце, затронул этот вопрос, пишет БЕЛТА.

По словам главы государства, ему поступает много различных обращений и вопросов. На часть из них реагируют публично. В данном случае Президенту показали размещенную в интернетевидеозаписьобращения дольщиков. Люди жаловались на рост стоимости строительства.

Александр Лукашенко немедленно отреагировал, связавшись с председателем Мингорисполкома и поручив разобраться в ситуации.

"Говорю: зачем людей обижаешь? Почему не приняли меры? Договор был заключен с одним из районов (Минска. - Прим. БЕЛТА), а потом этот договор перенесли на УКС горисполкома", - рассказал Президент.



В итоге было дано поручение сделать все строго по договору. "Там, понимаете, инфляция, подорожали материалы… - кратко описал Александр Лукашенко объяснение столичного градоначальника. - Вы, говорю, в договоре это прописали? - Нет. - Тогда идите и постройте так, как по договору. Если бы вы предусмотрели в договоре, так люди, может быть, и не жаловались. Люди жалуются на то, что мы, государство, не соблюдаем заключенный договор".

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание на то, что подобные вопросы все же должны находить решение на более низком уровне. "Это становится нормой у наших людей: а давайте запишем (обращение. - Прим. БЕЛТА), вкинем - Президент решит. Это даже не губернатора вопрос, а тех, кто заключал договор, - заметил он. - Есть Президента вопросы: атомная станция, космос, еще что-то… Обеспечить вас на зиму природным газом, нефтью и так далее, продать, организовать…".