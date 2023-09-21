Лукашенко рассказал о "сакральном смысле" образовательного процесса

Школа - это храм, и в этом весь сакральный смысл образовательного процесса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы, сообщает БЕЛТА.

"Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я как глава государства уже неоднократно говорил: школа - это храм. В этом, если хотите, весь сакральный смысл. Здесь должен быть железный порядок и дисциплина как в организации образовательного процесса, так и в материальном плане. Что мне вам объяснять. Школа закладывает фундамент будущего не просто гражданина - человека. Там, где надо, должно быть подкрашено, заменены окна, двери, облагорожена территория. И обязательно все работы надо проводить с участием детей. Воспитывайте молодежь трудом, тогда отношение к школе у них будет соответствующее, - убежден Александр Лукашенко. - К сожалению, мы от этого доброго советского принципа отошли".