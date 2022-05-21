Лукашенко рассказал пионерам о своем девизе "Только вперед!"
О лидерстве, патриотизме, исторической памяти, молодежных инициативах, выборе профессии и даже межгосударственных отношениях говорил 20 мая Президент с нашей молодежью.
Повод был весомый - пионерскому движению сто лет. Телеверсию встречи можно было видеть 21 мая в 19:00 на "Беларусь 1". Пионерскую организацию в нашей стране сохранили. В ее рядах более полумиллиона активных ребят.
Добрые дела, помощь взрослым, воспитание лидерских качеств - все это основа преемственности и главные идеи пионерского духа! Но предстоит серьезно отстроить работу пионерской и в целом нашей молодежной организации.
Президент - пионерам: В ваших руках будущее страны, и вы должны ее сохранить
"Время интересное. Время выбрало вас прежде всего. В ваших руках будущее страны, и вы должны свою страну сохранить. Нигде, чем на своей земле, вам лучше не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что после президентских выборов в 2020 году некоторые несогласные с результатами голосования граждане, особенно активно занятые в протестах, решили уехать из страны. "Я же получаю информацию: многие из них очень хотят вернуться домой, а не знают как. Во-первых, стыдно, неудобно. Сбежали, а теперь как вернуться? Пусть думают. Как бежали, так пусть и возвращаются", - добавил Президент.
Александр Лукашенко рассказал пионерам о своем девизе. Он звучит просто - "Только вперед!". Дал совет ребятам поменьше "зависать" в гаджетах. Говоря о востребованности специалистов, Президент заметил, что прежде всего важны профессии, которые дают развитие нации.
Это была живая беседа на самые разные темы - о личном и государственном. Пионеры засыпали Президента вопросами, рассказали о своих проектах, идеях и озвучили предложения по развитию организации. Многие инициативы Президент поддержал.
