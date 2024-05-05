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Лукашенко рассказал, почему на Пасху приехал в храм именно вблизи Днепра
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему наПасху приехал в храмименно вблизи Днепра. Дело в том, что эта река испокон веков объединяла три братских славянских народа - белорусов, русских и украинцев, сообщает БЕЛТА.
"Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе", - заявил Президент.
Фото: БЕЛТА
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