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Лукашенко рассказал, почему на Пасху приехал в храм именно вблизи Днепра

Лукашенко рассказал, почему на Пасху приехал в храм именно вблизи Днепра

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему наПасху приехал в храмименно вблизи Днепра. Дело в том, что эта река испокон веков объединяла три братских славянских народа - белорусов, русских и украинцев, сообщает БЕЛТА.

"Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе", - заявил Президент.

Фото: БЕЛТА

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