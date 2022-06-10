Лукашенко рассказал, с какими работниками будут расставаться без сожаления

В подавляющем большинстве (около 70%) писем, поступающих в республиканские органы государственного управления, содержатся проблемы, которые могли и должны были разрешиться на местном уровне. Об этом глава государства заявил на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне", сообщает БелТА.



"Понимаю, что нередко приходится иметь дело с профессиональными жалобщиками, есть у нас такой класс людей. Их тоже надо видеть. Я скажу так: если до Президента, Администрации доходит жалоба и она признается объективной, а ее решение находится в вашей компетенции и вы ничего не сделали, но вдруг после вмешательства контролирующих органов все-таки нашли решение, на меня не обижайтесь. С такими работниками будем расставаться без сожаления", - сказал белорусский лидер.



Александр Лукашенко также предупредил, что не стоит пытаться хитрить. Он привел конкретный пример: "Управляющий делами одного из райисполкомов установил приемный день - пятая среда месяца. За год четыре таких дня оказалось".



В итоге график приема местному чиновнику помогли составить в Администрации Президента.