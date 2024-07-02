Лукашенко рассказал о подробностях обмена исполнителя теракта в Мачулищах

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, раскрыл подробности обмена диверсанта, обвинявшегося в исполнении теракта в Мачулищах, сообщает БЕЛТА . "И совсем небольшой вопрос, который, я вижу, звучит. Меня сориентировали помощники. Я даже как-то не обратил внимание в социальных сетях на него. Обмены военнослужащими между Россией и Украиной. Совсем недавно. Я бы этот вопрос и не поднимал: обычная работа. Она определена Президентом России, он мне об этом говорил. Идет сложно, трудно, но всякое бывает. Люди попадают и там в плен, и здесь. У россиян на порядок больше пленных. У Украины гораздо меньше. Я это тоже знаю - уже из уст Украины", - отметил Александр Лукашенко.

"Но если бы наши беглые (вот обратите внимание) не заметили, что "пропал" человек,Швец,который пытался взорвать российский разведывательный самолет в Мачулищах. Помните. В течение двух дней, проведя операцию, мы "нейтрализовали" его и его сообщников. "Пропал". Естественно, они его нашли в Украине: "Ах, обменяли! Как так обменяли?" Так вы радуйтесь, что ваш человек сегодня в Украине. Я не знаю, свободен, не свободен… Наверное, свободен. Родители его, диверсанта, встретили. Все было просто. Никакие священнослужители в этом не участвовали. Это была просьба Президента России: если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. Украинцы к нам с этой просьбой обратились. Я Путину говорю: "Что будем делать? Ваше решение?" Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника", - раскрыл подробности Президент.