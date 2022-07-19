Лукашенко рассматривает возможность продления безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши

Второй губернаторский день во Дворце Независимости. Сегодня о развитии Гродненщины, ходе уборочной кампании в западном регионе страны - с докладом у Президента Владимир Караник. Накануне, напомним, комплексному анализу подверглась экономическая ситуация на востоке республики. По словам Александра Лукашенко, ряд недостатков выявлен, но они не критические.

Тема номер один в стране традиционно в середине лета - это уборочная кампания и второй укос трав. Ситуация на мировом продовольственном рынке критическая, белорусским аграриям необходимо накормить свой народ и заработать на внешних продажах.

Обсудили также необходимость продления безвизового режима для граждан Польши, Литвы и Латвии. Главное в этом вопросе, по словам Александра Лукашенко, реакция простых граждан, в первую очередь - белорусов.

"Мы ввели безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Это прежде всего ваша зона ответственности - граница. Ваши впечатления, ваша точка зрения на это, - поинтересовался глава государства. - Стоит нам его сохранять - этот безвизовый въезд, как люди реагируют? Приезжие из Литвы, Латвии и Польши и наши люди. Главное, наши как к этому относятся?"

"То, что власти там в бешенстве, это вы тоже знаете. До дури доходит. Уже на детей там накатывают. Вот и вся свобода слова и права человека", - обратил внимание белорусский лидер.

"Но тем не менее как наши люди на это реагируют, и ваша точка зрения на дальнейшее продление безвизового режима", - обозначил тему для беседы Александр Лукашенко.