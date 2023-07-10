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Лукашенко: Рост тарифов на ЖКУ должен компенсироваться ростом зарплаты

Лукашенко: Рост тарифов на ЖКУ должен компенсироваться ростом зарплаты

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги должен компенсироваться ростом заработной платы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками Могилевского завода лифтового машиностроения, сообщает БЕЛТА.

В июне рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги привязали к базовой величине. Теперь максимально допустимый рост платежей населения не должен превышать 0,5 базовой величины вместо ранее установленного пятидолларового эквивалента. В этой связи работники предприятия поинтересовались, не скажется ли это на существенном росте коммуналки, поскольку сегодня половина базовой величины (Br18,5) выше $5 по текущему курсу.

Глава государства отметил, что разница несущественная и для работодателей наверняка не будет проблем, чтобы повысить зарплату на эту величину.

"Если будет тяжело, плечо подставим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также пояснил, почему было принято это решение. "Доллар для нас - вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам, поэтому мы переходим на юани, российские рубли", - отметил он.

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