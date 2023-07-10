3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко: Рост тарифов на ЖКУ должен компенсироваться ростом зарплаты
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги должен компенсироваться ростом заработной платы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками Могилевского завода лифтового машиностроения, сообщает БЕЛТА.
В июне рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги привязали к базовой величине. Теперь максимально допустимый рост платежей населения не должен превышать 0,5 базовой величины вместо ранее установленного пятидолларового эквивалента. В этой связи работники предприятия поинтересовались, не скажется ли это на существенном росте коммуналки, поскольку сегодня половина базовой величины (Br18,5) выше $5 по текущему курсу.
Глава государства отметил, что разница несущественная и для работодателей наверняка не будет проблем, чтобы повысить зарплату на эту величину.
"Если будет тяжело, плечо подставим", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент также пояснил, почему было принято это решение. "Доллар для нас - вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам, поэтому мы переходим на юани, российские рубли", - отметил он.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей