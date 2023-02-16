3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко: Самый лучший вариант для европейцев - это объединиться с Россией
Самым лучшим вариантом для Евросоюза было бы объединение с Россией. Такому альянсу позавидовали бы США и Китай. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью зарубежным и белорусским СМИ, сообщает БелТА.
"Самый лучший вариант для европейцев - это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там - высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты. Американцы и китайцы (при всем моем дружеском отношении к Китаю) завидовали бы этому альянсу. И было бы три мощных точки, на которых бы держалась наша планета, - США, Китай и европейский континент вместе Россией, считайте, евразийский. Возможно, и четвертый полюс образовался бы вокруг Индии или Индия и другие примкнули бы к этим полюсам. Это было бы достойно для планеты", - высказал мнение белорусский лидер.
Президент считает, что именно в этом направлении ситуация будет развиваться. Хотя американцы этого не хотят и всячески торпедируют любые нормальные процессы, в том числе и попытки установления мира в Украине, которого хотят европейцы. Страны Евросоюза в принятии решений пока "бегут вслед за США".
Вместе с тем глава государства не согласен, что конфликт в Украине можно на глобальном уровне считать конфликтом Москвы и Запада. На эти процессы надо смотреть шире, убежден белорусский лидер. "Это глобальный конфликт между Америкой и Западом с одной стороны и Китаем - с другой (не Россия - Китай для них главное), считайте, между Западом и Востоком (Китаем и Россией, можете Иран сюда подключить и так далее), - обратил внимание Президент. - А наиболее острая фаза этого конфликта - конфликт между Москвой и Западом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов