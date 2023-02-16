Лукашенко: Самый лучший вариант для европейцев - это объединиться с Россией

Самым лучшим вариантом для Евросоюза было бы объединение с Россией. Такому альянсу позавидовали бы США и Китай. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью зарубежным и белорусским СМИ, сообщает БелТА.

"Самый лучший вариант для европейцев - это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там - высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты. Американцы и китайцы (при всем моем дружеском отношении к Китаю) завидовали бы этому альянсу. И было бы три мощных точки, на которых бы держалась наша планета, - США, Китай и европейский континент вместе Россией, считайте, евразийский. Возможно, и четвертый полюс образовался бы вокруг Индии или Индия и другие примкнули бы к этим полюсам. Это было бы достойно для планеты", - высказал мнение белорусский лидер.

Президент считает, что именно в этом направлении ситуация будет развиваться. Хотя американцы этого не хотят и всячески торпедируют любые нормальные процессы, в том числе и попытки установления мира в Украине, которого хотят европейцы. Страны Евросоюза в принятии решений пока "бегут вслед за США".