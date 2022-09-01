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Лукашенко считает, что не все было сделано для предотвращения Великой Отечественной войны

Лукашенко считает, что не все было сделано для предотвращения Великой Отечественной войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что не все было сделано для предотвращения Великой Отечественной войны. Об этом глава государства заявил в ходе открытого урока на тему "Историческая память - дорога в будущее!", сообщает БелТА.

"Косяков в истории любого народа хватает. Кто-то начинал войны", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко привел пример Германии: "Самое страшное -угробили столько людей". Есть мнение, что на планете в ходе Второй мировой войны погибли порядка 50 млн человек. Но Президент считает, что цифры могут быть гораздо больше. Ведь только в Советском Союзе, по последним данным, погибли около 30 млн, если не больше. Миллионы человек потерял Китай и другие государства.

"Думаю, что мы где-то под 70, а может, и больше тогда потеряли", - сказал Президент.

Он констатировал, что в послевоенные годы власти, возможно, не очень хотели афишировать большую цифру потерь. "Потому что это неприятно для руководства, что гибнут у тебя люди. Война - это не только плохо для тех и это недостаток тех, кто нападал, как фашистская Германия во главе с Гитлером. Это и наш большой недостаток. Мы должны согласиться с тем, что не все сделали, чтобы предотвратить Великую Отечественную войну", - считает Президент.

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Вместе с тем он обратил внимание, что сейчас уже трудно судить, как было точно. Ведь всегда над конкретными событиями есть политический налет. "Поэтому трудно порой влезть в эту историческую седину и оценить те или иные события", - сказал Александр Лукашенко.

Фото:president.gov.by

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