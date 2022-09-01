Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что не все было сделано для предотвращения Великой Отечественной войны. Об этом глава государства заявил в ходе открытого урока на тему "Историческая память - дорога в будущее!", сообщает БелТА.

"Косяков в истории любого народа хватает. Кто-то начинал войны", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко привел пример Германии: "Самое страшное -угробили столько людей". Есть мнение, что на планете в ходе Второй мировой войны погибли порядка 50 млн человек. Но Президент считает, что цифры могут быть гораздо больше. Ведь только в Советском Союзе, по последним данным, погибли около 30 млн, если не больше. Миллионы человек потерял Китай и другие государства.

"Думаю, что мы где-то под 70, а может, и больше тогда потеряли", - сказал Президент.

Он констатировал, что в послевоенные годы власти, возможно, не очень хотели афишировать большую цифру потерь. "Потому что это неприятно для руководства, что гибнут у тебя люди. Война - это не только плохо для тех и это недостаток тех, кто нападал, как фашистская Германия во главе с Гитлером. Это и наш большой недостаток. Мы должны согласиться с тем, что не все сделали, чтобы предотвратить Великую Отечественную войну", - считает Президент.

Вместе с тем он обратил внимание, что сейчас уже трудно судить, как было точно. Ведь всегда над конкретными событиями есть политический налет. "Поэтому трудно порой влезть в эту историческую седину и оценить те или иные события", - сказал Александр Лукашенко.