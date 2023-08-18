Лукашенко собрал совещание о готовности системы образования к новому учебному году

"Согласитесь, цифра для Беларуси внушительная. Фактически сегодня страна вступила в последний этап подготовки к новому учебному году. Заработали школьные базары, учреждения образования получают паспорта готовности, комплектуются транспортом для подвоза учащихся, общежития и спортивные площадки ремонтируются, многодетным и малообеспеченным семьям оказывается материальная помощь. Так должно быть. Сегодня посмотрим, так ли это на самом деле. И делается это для того, чтобы у наших детей было все необходимое для учебы и они с хорошим настроением встретили День знаний", - подчеркнул Президент.