Лукашенко: Славянские народы должны жить в мире и согласии

Беларусь готовится отметить настоящий мужской праздник, символизирующий доблесть и отвагу - День защитников Отечества и Вооруженных Сил. По этому случаю во Дворце Республики сегодня состоялось торжественное собрание. Участие в нем принял глава государства. Среди почетных гостей мероприятия элита национальной армии, а также ветераны, которые своим ратным подвигом обеспечили нам мирное небо над головой. В преддверии 23 Февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и благодарим тех, кто ежедневно защищает свою Родину и семью, при этом часто рискуя жизнью. Один из таких примеров - миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане. Отправляясь туда, наши ребята, конечно, рисковали. За них переживала вся страна, а что говорить про чувства самых близких. Наши военные выполнили все задачи безупречно. За мужество и отвагу сегодня герои получили государственные награды от Президента. Илона Красутская подробнее.





Во Дворце Республики состоялось торжественное собрание в преддверии Дня защитников Отечества

День, ставший символом мужества и патриотизма. Праздничная февральская дата объединяет людей разных поколений. Мы благодарим тех, кто посвятил свою жизнь воинской профессии. Сегодня много улыбок, взаимных поздравлений. Но даже в такой день они все равно на работе.

Это уже давняя традиция. Накануне праздника глава государства приглашает людей, которые сегодня стоят на страже нашего суверенитета и спокойствия. Рядом их опора и поддержка - самые близкие. И, безусловно, в зале наши ветераны. Повод для встречи торжественный, но обстановка вокруг такая, что и праздники не праздники. Нервный фон: постоянные информационные атаки и новости о том, что где-то вспыхнуло. И мы не можем просто взять и сказать, что это нас не касается.

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Польша и Прибалтика взяли курс на милитаризацию. Вмешательство во внутренние дела, санкции. Чудовищное отношение Запада к беженцам. Кажется, что еще на этот раз? Параллельно своих внутренних вопросов хватает. В это воскресенье в Беларуси состоится референдум. Впрочем, никто и не сомневался, что будут попытки внести смуту. Уже раскрыты группы, которые планировали срыв кампании. Плюс каждый день мы слышим, как неспокойно на юге. Все это на фоне слухов о войне.

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Все эти новости про вторжение, возможные даты и часы бьют по простым людям. Эмоционально и психологически сейчас очень тяжело украинскому народу.

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Спокойствие и независимость - величайшие ценности Беларуси. Особенно осознаешь актуальность этого тезиса, когда полыхает совсем рядом. Наша страна всегда заявляла о своей миролюбивой политике, при этом ни на минуту не забывая про защиту рубежей и своих граждан. Сотрудничество в различных форматах в плане безопасности, модернизация нашей армии, обучение кадров. Порох нужно держать сухим - такова наша политика в области безопасности.

Отдельно нам обычно прилетает за сотрудничество с Россией. Раньше били по суверенитету, теперь как бельмо на глазу наши совместные учения. Хотя как обычно об их проведении (в отличие от наших соседей) мы всегда предупреждаем заранее. Никому не угрожаем, все тренировки носят оборонительный характер, но из нас все равно лепят агрессора.

Говорить много, особенно по ту сторону монитора, может каждый. А действовать: стать на защиту родины, обеспечить спокойствие своих матерей, жен и детей... и, если придется, защиту чужой страны. Именно так, проявив высочайшие мужество и отвагу, поступили наши военные, отправившись с миротворческой миссией в Казахстан.

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Награды достоин каждый участник миссии. За то, что без раздумий отправились в чужую страну, рискуя жизнью. Сложно даже представить, что чувствовали в тот момент их родные и близкие.

Защита исторической правды и памяти

Мы охраняем не только рубежи, воздушное пространство, но и виртуальное сейчас представляет не меньшую угрозу. Фейковые новости как информационные снаряды бьют по имиджу и репутации страны, ставят под сомнение славный подвиг солдат. Но мы во всех смыслах держим удар и не позволим переписать историю.