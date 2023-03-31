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Лукашенко: Служить нашей национальной идее мы все должны и словом, и делом
Служить нашей национальной идее мы все должны и словом, и делом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Более четверти века в нашей стране существует традиция ежегодного обращения Президента к белорусскому народу и Парламенту. Это своего рода политический диалог, в котором участвуют все: Президент, правительство, руководители всех уровней, депутаты, общественные организации и наши граждане", - отметил Александр Лукашенко.
Вопросы, которые ставятся, касаются каждого белоруса, подчеркнул Президент. "Темы, которые мы обсуждаем, - от жизни. В центре решений, которые принимаем, - стремление к сохранению мира, созидание во благо будущего Беларуси, социальная справедливость. Это наши демократические ценности, истинные ценности", - сказал глава государства.
"Скажу больше - это основа нашей национальной идеи, которую рельефно определило нынешнее время. И служить этой идее должны мы все и словом, и делом. Особенно сейчас, когда на планете становится все меньше и меньше места для безопасной и достойной жизни", - констатировал Александр Лукашенко.
(Дополнено в 11:56)
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