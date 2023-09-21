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Лукашенко собрал большое совещание по образованию
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 сентября собрал совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы, сообщает БЕЛТА.
На совещание к главе государства пригласили более полусотни человек. Это не только высшие должностные лица страны и руководители республиканских органов госуправления, но и губернаторы, руководители учреждений высшего образования и подчиненных Министерству образования организаций, председатели профильных комиссий Палаты представителей и Совета республики, руководители главных управлений по образованию облисполкомов и комитета по образованию Минского горисполкома, начальники районных отделов образования и работники учреждений образования из разных регионов страны.
"Мы сегодня вновь возвращаемся к вопросам образования. Хотелось бы, чтобы в таком расширенном составе это был крайний случай. Тема в последнее время постоянно звучит с телеэкранов, не сходит с первых полос прессы. Действительно, чему и как учить волнует, как оказалось, не только меня, но и все общество. Это хорошо. Мы договорились во время доклада министра образования о готовности к новому учебному году, что встретимся в сентябре и проведем своеобразную работу над ошибками", - отметил Александр Лукашенко.
Как сообщалось, 18 августа Александр Лукашенко провел совещание о готовности системы образования к новому учебному году. Причем предполагавшийся изначально традиционный доклад министра и профильного вице-премьера главе государства вырос до совещания. На мероприятие также пригласили руководителей Генеральной прокуратуры и Комитета государственного контроля, чтобы услышать их оценки о состоянии сферы образования. Совещание прошло в очень критичном ключе. Александр Лукашенко фактически не принял отчеты ни министра, ни вице-премьера.
"Слишком все хорошо было на бумаге, а в жизни оказалось куда прозаичнее: неготовые к приему детей школы, нерешенные вопросы с организацией подвоза детей, питания и другие не менее серьезные проблемы. Тогда было вопросов очень много. Надеюсь, что сегодня услышу не статистические данные, а конкретную информацию о принятых правительством мерах по решению обозначенных вопросов и предложения по дальнейшей работе в этом направлении", - подчеркнул Президент.
Фото: БЕЛТА
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