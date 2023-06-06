Лукашенко собрал совещание по вопросам вступительной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 6 июня совещание по текущим вопросам вступительной кампании, пишет БЕЛТА.

В числе участников мероприятия - министр образования Андрей Иванец, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, представители профильных комиссий обеих палат парламента, а также руководители учреждений образования различного уровня. На совещании подробно разбирают проблемные моменты в образовании и обсуждают четкий механизм системы отбора и поступления в вузы на будущее.

Как сообщалось, после проведения ЦЭ по белорусскому и русскому языкам от детей и родителей стали поступать многочисленные обращения с просьбой разъяснить, почему получен именно такой балл, почему в некоторых случаях он ниже, чем во время репетиционного экзамена.

В ситуацию вмешался Президент: "Целую бучу подняли после единого централизованного экзамена. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы. Они начали какие-то статистические цифры выводить на компьютере. Кому это надо? По-моему, мы поступали: знаешь - тройка, очень хорошо знаешь - четверка, очень-очень хорошо - отлично. А тут какие-то баллы на компьютере высчитывали".

Президент потребовал разобраться с возникшими проблемами. "Надо делать обычную, понятную систему. И на следующей неделе надо опять к этому вернуться. Семьи контролируют поступление своих детей, и это естественно. Но они не понимают, чего мы хотим от этих детей. И, самое главное, пишут мне, что нынешний экзамен "показал свою идентичность" с прошлыми двумя годами, когда они в школе сдавали экзамены. Так зачем мы эту катавасию тогда устроили?" - отметил глава государства.

Он поручил проверить организацию ЦЭ, прошедших в мае, и уточнить полученные результаты. "Поставлена задача в жесткие, короткие сроки разобраться по каждому обращению, каждому заявлению справедливо и объективно. Мы над этим будем работать в ближайшие дни", - сказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Для проверки корректности обработки результатов первого централизованного экзамена была сформирована межведомственная комиссия. По итогам ее работы результаты первого централизованного экзамена были пересчитаны по новой методике, новые баллы выпускников были обнародованы 2 июня.