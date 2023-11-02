Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросу создания военных прокуратур, сообщает БЕЛТА .

"Тема сегодняшнего нашего мероприятия - военная прокуратура. Не буду характеризовать обстановку в мире: вы прекрасно ее знаете. Ситуацией на наших рубежах тоже владеете. Просто напомню, прежде чем обсудить эти вопросы, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур", - сказал Александр Лукашенко.

Полномочия по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Беларуси передали гражданским органам прокуратуры. Это решение принималось тогда в иных условиях и было направлено в том числе на сокращение штатной численности в рамках реформы госаппарата, а также уменьшение бюджетных расходов, отметил глава государства.

"В 2014 году мы на более широком совещании приняли решение о сокращении военной прокуратуры. Не буду напоминать, чем это было вызвано, мотивацию. Но встает закономерный вопрос: а сейчас на том поле, в той зоне, где прокуроры должны наблюдать за единообразным, точным соблюдением наших законов, обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Встает вопрос: настолько изменилась, что нам надо сегодня создавать военные прокуратуры, воссоздать их?" - спросил Президент.

Генеральный прокурор в качестве действенной меры предлагает создать Главную военную прокуратуру и межгарнизонные военные прокуратуры. "Надо определиться по этому вопросу", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поинтересовался у участников совещания, какая сложилась практика в других государствах. Он также заметил, что высказывались и альтернативные мнения о целесообразности создания системы военных прокуратур: такие структуры необходимы, но только в условиях военного времени.

"Тоже вопрос: не дай бог началась война - мы быстро создаем прокуратуры. Без этого справиться не можем? Если не можем, может, и надо. Если сможем, зачем? И вообще, это главный вопрос: откуда он появился, почему сегодня поднят, прокурорами прежде всего? И вопрос главный: надо сегодня или не надо воссоздавать систему прокурорского надзора, которая была до 2014 года, - сказал Президент. - Для обсуждения названных вопросов, принятия решения я и пригласил вас сюда. Жду конкретных предложений, исходя исключительно из общегосударственных задач обеспечения национальной безопасности".

Как отметил генеральный прокурор Андрей Швед, органы прокуратуры работают на повышение эффективности надзорной деятельности по всем направлениям. Ряд ведомственных инициатив реализован и сегодня дает свой результат.

"В связи со складывающейся военно-политической обстановкой вблизи наших границ нами проведен анализ организации надзора за законностью в войсках за рубежом, в том числе во время военных конфликтов. Во всем мире военные прокуроры являются обязательным элементом системы национальной безопасности. Их функционал повсеместно задействуется во всех военных конфликтах", - доложил глава надзорного ведомства.

Подводя итоги совещания после обсуждения стоявших на повестке вопросов, Александр Лукашенко отметил, что принимать решение о создании системы военных прокуратур пока рано. Забегать вперед не стоит, ведь в этом нет никакой чрезвычайщины, подчеркнул Президент.

Однако совершенствовать прокурорский надзор и повышать его эффективность, в том числе в воинских подразделениях, необходимо. По словам главы государства, в недрах Генеральной прокуратуры сегодня нужно выкристаллизовать основу этой будущей системы (подготовить кадры, понять формат работы, наладить межведомственное взаимодействие), чтобы со временем, если возникнет такая необходимость, оперативно принять соответствующие решения.

"Глава государства отметил необходимость дальнейшего усиления роли прокуратуры как надзорного органа и принятия всех мер, чтобы усилить прокурорский надзор в том числе и за нашими Вооруженными Силами и другими воинскими формированиями. Поставлена им задача в ближайшее время начать работу в Генеральной прокуратуре по подготовке будущих военных прокуроров. Должна быть создана своего рода промежуточная система, структура, которая должна подготовить необходимые кадры, имеющие опыт военной службы, понимающие специфику надзорной деятельности в Вооруженных Силах и воинских формированиях. И, как сказал глава государства, когда придет время, при необходимости создания военной прокуратуры будет принято решение", - рассказал журналистам генеральный прокурор Андрей Швед.

На недавних совещаниях с силовым блоком Александр Лукашенко подчеркивал, что роль прокуратуры должна повышаться. В марте глава государства поручил надзорному ведомству усилить свою координирующую роль, в том числе в аналитике и внесении оперативных предложений по искоренению тех или иных негативных последствий. В июле, принимая с докладом генерального прокурора, Президент также коснулся соблюдения законности в войсках и силовых структурах, подходов к организации эффективной работы в этой области.