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Лукашенко согласовал кадровые перестановки в руководстве Минздрава

Лукашенко согласовал кадровые перестановки в руководстве Минздрава

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля согласовал кадровые перестановки в руководстве Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

Заместитель министра Юрий Горбич пошел на повышение и был согласован главой государства на должность первого зама. Его место займет начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

Получила повышение и главный государственный санитарный врач Могилевской области - главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Нечай. Президент согласовал ее назначение заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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