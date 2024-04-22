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Лукашенко согласовал кадровые перестановки в руководстве Минздрава
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля согласовал кадровые перестановки в руководстве Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.
Заместитель министра Юрий Горбич пошел на повышение и был согласован главой государства на должность первого зама. Его место займет начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.
Получила повышение и главный государственный санитарный врач Могилевской области - главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Нечай. Президент согласовал ее назначение заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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