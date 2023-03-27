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Лукашенко согласовал назначение новых замминистра здравоохранения и гендиректора "Белмедтехники"

Лукашенко согласовал назначение новых замминистра здравоохранения и гендиректора "Белмедтехники"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассмотрев 27 марта кадровые вопросы, дал согласие на назначение замминистра здравоохранения и гендиректора "Белмедтехники", сообщает БЕЛТА.

Юрий Горбич, занимавший должность заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования, согласован на назначение заместителем министра здравоохранения.

Генеральным директором производственно-торгового РУП "Белмедтехника" Президент согласовал кандидатуру Игоря Демиденко.

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