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Лукашенко советует с фейками и дезинформацией бороться живым словом и активной общественной работой
Президент Беларуси Александр Лукашенко советует бороться с фейками и дезинформацией живым словом и активной общественной работой. Об этом он заявил на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.
"Интернет (вызовы, которые он порождает. - Прим. ред.) - это еще семечки или цветочки. Искусственный интеллект - как мы будем завтра бороться против этого?" - поставил вопрос белорусский лидер.
На встрече Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, выступила на тему роли высшей школы в воспитании личности и гражданина. Она в том числе говорила о важности диалоговых площадок, прямой работы с молодежью.
"Правильно вы сказали - диалоговые площадки. Живое слово. К людям надо идти. У нас управляемая страна, мы можем достучаться до каждого. Прийти и опровергнуть то, что они увидят (в своих смартфонах. - Прим. ред.), - отметил глава государства. - В это поле переходит борьба. Там и политика, и финансы. Все будет там. И выборы, и невыборы. Поэтому нам надо готовиться здесь работать".
"Поэтому надо окунуть молодежь в живую работу. Живое слово - взял повел, и они будут тогда верить тебе. Мы от этого (современных технологий и интернета в том числе. - Прим. ред.) избавиться не можем. Тем более, интернет и большое положительное имеет значение. Это огромное подспорье и помощь. Но надо уметь работать прежде всего с молодежью - теми, кто пороха не нюхал. И мы от этого никуда не денемся", - резюмировал Президент.
Фото: БЕЛТА
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