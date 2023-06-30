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Лукашенко: Современное поколение бьется за мир на информационном, экономическом и политическом фронтах

Лукашенко: Современное поколение бьется за мир на информационном, экономическом и политическом фронтах

Современное поколение белорусов бьется за мир на информационном, экономическом и политическом фронтах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна торжественном собраниив честь Дня Независимости, передаетБЕЛТА.

Сейчас пришло время для нынешнего поколения белорусов выполнить свою историческую миссию, убежден Президент. "Теперь мы бьемся за этот мир. Как видите, бьемся на информационном, экономическом, политическом фронтах, - сказал он. - Да, эту войну не все видят и не все осознают. Да, на ней не рвутся снаряды, не свистят пули. Но все также нас хотят поставить на колени и уничтожить".

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