Лукашенко: Современное поколение бьется за мир на информационном, экономическом и политическом фронтах

Сейчас пришло время для нынешнего поколения белорусов выполнить свою историческую миссию, убежден Президент. "Теперь мы бьемся за этот мир. Как видите, бьемся на информационном, экономическом, политическом фронтах, - сказал он. - Да, эту войну не все видят и не все осознают. Да, на ней не рвутся снаряды, не свистят пули. Но все также нас хотят поставить на колени и уничтожить".

