Лукашенко требует не превращать школьные столовые в рестораны и рационально организовывать питание

Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги совещания по вопросам совершенствования образовательной сферы, сделал акцент на необходимости рациональной организации питания детей в школах, сообщает БЕЛТА .

Глава государства поручил ответственным лицам серьезно вникнуть в вопрос того, как организован процесс питания школьников, работы пищеблоков, закупки продуктов и оборудования, и разобраться со сложившейся ситуацией, которая вызывает много нареканий. На эти цели в настоящее время уходит достаточно много средств из бюджета, однако в отдельных случаях не все они используются рационально. "Разберитесь, как нам с этим питанием (школьников. - ред.) поступать. Мы там сэкономим колоссальнейшие деньги (и в мусорку не будем выбрасывать питание). Не жалко для детей. Мы детей можем накормить нашими продуктами, у нас их хватает. Но половина всего уходит не на детей, - подчеркнул Президент. - Серьезно возьмитесь за эту проблему".

При этом Александр Лукашенко потребовал, чтобы прекратились всяческие эксперименты в этой сфере. "У вас же практика: давайте попробуем, проведем эксперимент. Пять лет проводим в 5 % или 10 % школ, а потом… Какой эксперимент, если мы понимаем, как накормить ребенка?!" - задал риторический вопрос глава государства.

Речь, в частности, шла и о закупках оборудования в рамках проведения подобных экспериментов. Некоторые заведения, например, подавали заявки на приобретение пароконвектоматов. Президент в данном случае потребовал действовать без излишеств: "Прекратите эти закупки… Как будто у вас дома по-другому готовится (пища. - ред.)… Нет, надо в школу прийти, черт знает что закупить, затратить огромные деньги!" Кроме того, многие при закупке забывают про траты на дальнейшее обслуживание техники, замену запчастей и так далее. "Разберитесь, вникните по существу, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Займитесь этим вопросом. Мы слишком "разбэшчана" себя ведем с бюджетными деньгами".