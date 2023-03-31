Лукашенко: Церковь должна быть внутри государства

Церковь должна быть внутри государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства отметил, что не понимает разговоров о заключении договора между церковью и государством. Эту тему Александр Лукашенко обсуждал ранее в том числе с церковными иерархами и покойным митрополитом Филаретом.

Александр Лукашенко высказал мнение, что можно еще вести речь о неком договоре между церковью и властью, но не государством. "Церковь внутри этого государства. Вы что, хотите отделиться от государства и выйти в сторону?" - подчеркнул белорусский лидер.

Он также высказал несколько предложений насчет существующего уклада в православной церкви, что касается прихожан и посещения храмов. Например, почему бы в православных церквях не установить лавки, чтобы те же старушки могли присесть. Однако такое замечание не стоит воспринимать как критику в адрес церкви.

По мнению главы государства, представители всех религиозных конфессий должны сыграть определенную роль в популяризации классических семейных ценностей, причем их голос в этом вопросе должен звучать сильнее. "Пора засучивать рукава и работать всем вместе", - сказал Президент

(Дополнено в 14:15)