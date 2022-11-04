Лукашенко: Тысячу двести раз говорил, что я не собираюсь посылать военных в Украину

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - заявил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что на самом деле это как раз таки беглые и посылают на смерть белорусов. "Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как Президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", - подчеркнул глава государства.