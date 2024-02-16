Лукашенко: У потребительской кооперации есть своя ниша - магазины шаговой доступности

У потребительской кооперации есть своя ниша - магазины шаговой доступности, и их не заменит ни один гипермаркет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна общем собраниипредставителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, пишет БЕЛТА.



"Увы, продолжается устойчивая тенденция снижения удельного веса потребкооперации в розничном товарообороте торговых организаций страны. Так, если в 2010 году на вашу долю приходилось более 12% общего объема, то в 2020 году - около 4%, в 2023-м недотягиваете и до 3%. При наличии солидной инфраструктуры недорабатываете в некоторых райцентрах и крупных населенных пунктах, сплошные убытки на селе", - сказал Александр Лукашенко.



"Понятно, конкуренция жесточайшая. Но в борьбе за покупателя вас никто не сдерживает. В прошлый раз мы договаривались оптимизировать сам процесс организации торговли - от закупки товара, входных цен, ассортимента, доставки в торговые объекты до его выкладки, рекламы и тому подобного. Говорили о едином операторе закупок, развитии интернет-торговли. В результате ничего действенного вы так и не внедрили", - обратил внимание глава государства.