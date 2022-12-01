Президент провел совещание по вопросам обороны

Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций, Украина пытается втянуть войска НАТО в конфликт. Со стороны беглой оппозиции все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершении террористических актов на территории Беларуси. Отдельные из этих беглых не просто предатели, но и экстремисты - открыто призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны, забыли, что на территории Беларуси проживают их родственники. На этом фоне Запад наращивает военный потенциал, модернизирует инфраструктуру. Все это ведет к обострению сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом. Пока удается сдерживать вероятного противника против применения военной силы. Но мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь