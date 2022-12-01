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Президент провел совещание по вопросам обороны
Что уже выполнено для защиты нашего государства? А что еще предстоит сделать в условиях сложной военно-политической обстановки в регионе?
Сегодня во Дворце Независимости обсудили актуальные вопросы обороны и меры реагирования на обострение ситуации. Обстановка вокруг Беларуси остается непростой. Усиленная милитаризация границ продолжается. Вблизи наших рубежей сосредоточена крупная группировка НАТО. Ведется интенсивная разведка. Глава государства подчеркивает, что на этом фоне важно быть начеку всем, кто причастен к выполнению задач по обороноспособности страны, оценить эффективность принятых решений и потребность в принятии дополнительных мер.
Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций, Украина пытается втянуть войска НАТО в конфликт. Со стороны беглой оппозиции все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершении террористических актов на территории Беларуси. Отдельные из этих беглых не просто предатели, но и экстремисты - открыто призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны, забыли, что на территории Беларуси проживают их родственники. На этом фоне Запад наращивает военный потенциал, модернизирует инфраструктуру. Все это ведет к обострению сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом. Пока удается сдерживать вероятного противника против применения военной силы. Но мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны.
Беларусь видит риски дальнейшей эскалации. Запад открыто демонстрирует готовность обострять и без того непростую обстановку. Однако в нашей стране готовы дать отпор агрессии и адекватно реагировать на возможные провокации, подчеркнул Президент. Для защиты государства и его рубежей по всему периметру сделано все. Но сегодня важно действовать на упреждение.
"Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем, - сказал Александр Лукашенко. - Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки. Из того, что происходит по периметру нашей Беларуси, извлекать уроки - важнейшая наша задача".
Сегодняшнее совещание - плановая встреча. Не последняя, подчеркнет по ее итогам министр обороны. Вызовы времени вынуждают держать руку на пульсе событий. Силовой блок страны ежечасно отслеживает обстановку у наших соседей, превентивно противодействует угрозам. Делать выводы, учиться на опыте современных конфликтов - еще одна важнейшая задача для наших военных. При этом министр подчеркнул, что политика нашей страны исключительно миролюбивая. Армия готова к защите своих рубежей.
Мы, пользуясь своими индикаторами, выражаясь военным языком, видим, что обстановка не становится лучше, идет ее нагнетание. Мы видим, к сожалению, что наши соседние государства активными шагами милитаризируются. Я не хочу, чтобы тут кто-то пугался, что вот завтра начнется война. Президент подчеркнул в своем докладе, что непосредственной подготовки нет, поэтому, видя, как наши соседи действуют, естественно обязаны реагировать на все происходящее и готовить свои Вооруженные силы, свое государство прежде всего к защите.
Как раз сегодня в Вооруженных силах страны начался новый учебный год. Личный состав с первых дней приступает к интенсивной боевой учебе. В Минобороны отмечают, что в этом году внесены значительные изменения в планы и программы боевой подготовки военнослужащих.
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