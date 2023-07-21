Лукашенко утвердил текст присяги гражданина Республики Беларусь

Глава государства Александр Лукашенко 21 июля подписал указ № 222, которым утвержден текст присяги гражданина Республики Беларусь и порядок ее принесения лицами, ставшими гражданами Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документом также установлен перечень лиц, освобождаемых от принесения присяги. Одновременно определена процедура внесения главе государства материалов об утрате гражданства за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь лицами, находящимися за пределами страны.