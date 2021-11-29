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Лукашенко уверен, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США и Великобритания при участии Польши вынашивают планы разрушить Европейский союз. Об этом он заявил сегодня на совещании в Министерстве обороны на тему военной безопасности, передаетБелТА.
"Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал (премьер-министр Польши. - Прим. БелТА) - в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз", - сказал глава государства.
"Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними", - подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства отметил, что как только в ЕС ввели свою валюту - евро, это создало угрозу доллару, и начались проблемы в евроатлантическом блоке. "Мы же понимаем. Нам все равно сейчас - евро или доллар", - констатировал Президент.
"Поэтому я уверен, что не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза (миллиарды долларов евро) - нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза", - сказал Александр Лукашенко.
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