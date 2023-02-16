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Лукашенко: В Беларуси не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно
В Беларуси не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно. Об этом глава государства заявил в интервью зарубежным и белорусским СМИ, сообщает БелТА.
"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", - заверил глава государства.
"Наши люди должны каждый заниматься своим делом и жить абсолютно спокойно", - подчеркнул белорусский лидер.
Что касается отдельных призывов чуть ли не бежать из Беларуси, Александр Лукашенко уверен, что этот гвалт скоро спадет и это просто информационная кампания, которая сейчас развернута в определенных целях. "Значит, они мыслят чего-то сотворить в Беларуси. Или просто дополнительную тут волну поднять", - сказал Президент.
Фото: БелТА
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