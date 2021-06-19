Лукашенко: В Беларуси пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок - поручение главы государства. Накануне Дня медика Президент посещает 2-ю городскую детскую клиническую больницу. Именно сегодня этому учреждению исполняется 70 лет. Александр Лукашенко утром направил коллективу больницы поздравления, а спустя пару часов лично приехал в клинику, чтобы своими глазами увидеть, что сделано в последние годы для улучшения оказания медпомощи маленьким пациентам. Из-за пандемии меньше внимания другим заболеваниям оказывать не стали - заверила главу государства главврач больницы. Сегодня здесь предусмотрено более двух сотен коек, функционируют свыше 10 отделений, есть рентген-кабинет и кабинет стоматолога.

На базе больницы организована работа трех республиканских центров, где лечат пациентов с тяжелыми заболеваниями. Именно в 2-й детской больнице удалось первыми в нашей стране внедрить признанные в мире методики пересадки почек. Для еще более качественного и комплексного оказания помощи планируется построить новый корпус. Старое здание хотят отдать под нужды других учреждений здравоохранения. Глава государства потребовал подходить к вопросу по-хозяйски.

Глава государства посетил несколько отделений, навестил маленьких пациентов и пообщался с коллективом больницы. Белорусская вакцина от COVID-19 будет - ее планируем подвести к будущему штамму коронавируса. А вот вводить обязательную вакцинацию в нашей стране пока нет необходимости. Кроме того, Президент пообещал изучить вопрос выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию. Александр Лукашенко поздравил персонал больницы и всех медиков с профессиональным праздником и пожелал оставаться стержнем нашего общества. Врач и учитель - это зеркало любого государства.

"В Беларуси пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет", - сказал глава государства.



"Белорусскую вакцину планируем подвести к будущему штамму коронавируса. Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную", - отметил Александр Лукашенко.

Президент планирует через неделю провести совещание по совершенствованию системы здравоохранения в Минске и борьбе с коронавирусом.

"Мы посмотрим на ситуацию и подумаем, что нужно предпринять. Опыт у нас уже большой в этом плане, мы знаем, что надо делать, но, тем не менее, контроль должен быть и со стороны Президента. И губернаторы, и должностные лица - все занимаются этой проблемой, каждый делает свое. Все распределено от Президента до врача", - подчеркнул он.

Подробности в следующих выпусках.

