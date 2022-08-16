Лукашенко: В Беларуси возможно наладить производство собственного подсолнечного масла

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране возможно наладить производство собственного подсолнечного масла. Об этом глава государства заявил во время посещения селекционно-семеноводческого комплекса Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко поинтересовался у ученых, насколько перспективно расширять в Беларуси посевы подсолнечника. Ведь все-таки этот вопрос касается импортозамещения: подсолнечное масло Беларусь импортирует.

Глава государства рассказал, что по пути в Смолевичский район проезжал поле подсолнечника. "Не говорю, какое оно по урожайности, но отличный подсолнечник растет, - отметил он. - Нам надо возделывать подсолнечник. Почему мы это масло завозим, закупаем? Почему мы не можем выдавить свое масло, а эти жмыхи - на корм?"

Ради подсолнечника в том числе есть предложение урезать посевы кукурузы. Но при должном подходе и соблюдении технологий на оставшихся площадях объем урожая сократиться не должен. А вице-премьер Леонид Заяц предложил, наоборот, сконцентрироваться на рапсе и получении масла из этого растения. По его мнению, это может быть более выгодно и менее рискованно.

Александр Лукашенко поручил на экспериментальных президентских полях опробовать посевы подсолнечника, чтобы окончательно определиться. "Пробовать надо. А потом сделаем вывод. Массово или полумассово и так далее", - сказал глава государства.

В свое время в Беларуси похожим образом начинали выращивать озимые. Вскоре эта культура показала хорошую урожайность и опыт распространили на всю страну.

Подробно обсудили и возделывание, как часто говорит Александр Лукашенко, "политической" культуры - льна.

"Сдвиги есть. В этом году хоть и маленький, но сдвиг по урожайности. Хотя год непростой был для льна", - констатировал Президент.

Он подчеркнул, что надо руководителей на местах заставить выделять под лен нормальные земли, тогда и результат будет более весомым. К вопросу возделывания льна глава государства пообещал вернуться осенью: Президент планирует посетить Оршанский льнокомбинат.

Александр Лукашенко поручил "пошевелить" Министерство сельского хозяйства и продовольствия, отметив, что оно немного застыло. Людей в штате примерно столько же, сколько в правительстве. И глава государства ориентирует ведомство больше вникать в ситуацию на местах.

"Поэтому распиши за зиму, сколько посеем сои, сколько - гороха, люпина и так далее, - поручил Президент министру сельского хозяйства и продовольствия Игорю Брыло. - Но технологии, технологии. Тогда надо будет меньше площадей".

Глава государства ознакомился с селекционными полями по выведению сортов пшеницы и зернобобовых культур, посетил производственный участок научно-практического центра по доработке семенного материала.