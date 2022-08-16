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Лукашенко: В Беларуси возможно наладить производство собственного подсолнечного масла
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране возможно наладить производство собственного подсолнечного масла. Об этом глава государства заявил во время посещения селекционно-семеноводческого комплекса Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко поинтересовался у ученых, насколько перспективно расширять в Беларуси посевы подсолнечника. Ведь все-таки этот вопрос касается импортозамещения: подсолнечное масло Беларусь импортирует.
Глава государства рассказал, что по пути в Смолевичский район проезжал поле подсолнечника. "Не говорю, какое оно по урожайности, но отличный подсолнечник растет, - отметил он. - Нам надо возделывать подсолнечник. Почему мы это масло завозим, закупаем? Почему мы не можем выдавить свое масло, а эти жмыхи - на корм?"
Ради подсолнечника в том числе есть предложение урезать посевы кукурузы. Но при должном подходе и соблюдении технологий на оставшихся площадях объем урожая сократиться не должен. А вице-премьер Леонид Заяц предложил, наоборот, сконцентрироваться на рапсе и получении масла из этого растения. По его мнению, это может быть более выгодно и менее рискованно.
Александр Лукашенко поручил на экспериментальных президентских полях опробовать посевы подсолнечника, чтобы окончательно определиться. "Пробовать надо. А потом сделаем вывод. Массово или полумассово и так далее", - сказал глава государства.
В свое время в Беларуси похожим образом начинали выращивать озимые. Вскоре эта культура показала хорошую урожайность и опыт распространили на всю страну.
Подробно обсудили и возделывание, как часто говорит Александр Лукашенко, "политической" культуры - льна.
"Сдвиги есть. В этом году хоть и маленький, но сдвиг по урожайности. Хотя год непростой был для льна", - констатировал Президент.
Он подчеркнул, что надо руководителей на местах заставить выделять под лен нормальные земли, тогда и результат будет более весомым. К вопросу возделывания льна глава государства пообещал вернуться осенью: Президент планирует посетить Оршанский льнокомбинат.
Александр Лукашенко поручил "пошевелить" Министерство сельского хозяйства и продовольствия, отметив, что оно немного застыло. Людей в штате примерно столько же, сколько в правительстве. И глава государства ориентирует ведомство больше вникать в ситуацию на местах.
"Поэтому распиши за зиму, сколько посеем сои, сколько - гороха, люпина и так далее, - поручил Президент министру сельского хозяйства и продовольствия Игорю Брыло. - Но технологии, технологии. Тогда надо будет меньше площадей".
Глава государства ознакомился с селекционными полями по выведению сортов пшеницы и зернобобовых культур, посетил производственный участок научно-практического центра по доработке семенного материала.
В РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" ведется работа по селекции 38 видов сельскохозяйственных растений, производство оригинальных семян около 140 районированных сортов. В 2021 году на полях страны возделывались 176 сортов сельскохозяйственных культур селекции центра, которые занимали более 80% посевных площадей, а отечественные сорта озимой ржи, овса, кормового ячменя, гречихи, яровой пшеницы и люпина - более 90% площадей. Все зарегистрированные сорта центра успешно конкурируют с лучшими достижениями зарубежной селекции и имеют высокий уровень урожайности и качества продукции: у зерновых - более 100 ц/га, рапса - 60, зернобобовых культур - до 50 ц/га.
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