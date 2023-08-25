Лукашенко: В этом году необходимо окончательно дошлифовать систему образования в Беларуси

В начале совещания глава государства предложил ректору БГУ Андрею Королю сказать несколько слов на злобу дня. Ректор выразил убеждение, что каждый из участников мероприятия выйдет из аудитории несколько другим с точки зрения и информированности, и целевого устремления. Он также поблагодарил Президента за то, что он нашел время уделить внимание вопросам работы университета.

"Хорошую вы фразу сказали, что очень даже желательно, чтобы с этой встречи не только вы, но и я ушли несколько другими в плане информирования и так далее. Я к этому вас призываю. Давайте, как в советские времена говорили, по-товарищески обсудим все проблемы, которые существуют даже в системе вузовского образования. Поскольку здесь присутствуют все ректоры наших вузов. Если будут какие-то замечания по образованию в Беларуси в целом, буду вам очень благодарен. Сейчас это звучная тема. На слуху. Для меня это одна из важнейших тем, которая должна быть окончательно и бесповоротно обозначена в этом году", - сказал Президент.