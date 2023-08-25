3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко: В этом году необходимо окончательно дошлифовать систему образования в Беларуси
В этом году необходимо окончательно дошлифовать систему образования в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в БГУ. Об этом пишет БЕЛТА.
В начале совещания глава государства предложил ректору БГУ Андрею Королю сказать несколько слов на злобу дня. Ректор выразил убеждение, что каждый из участников мероприятия выйдет из аудитории несколько другим с точки зрения и информированности, и целевого устремления. Он также поблагодарил Президента за то, что он нашел время уделить внимание вопросам работы университета.
"Хорошую вы фразу сказали, что очень даже желательно, чтобы с этой встречи не только вы, но и я ушли несколько другими в плане информирования и так далее. Я к этому вас призываю. Давайте, как в советские времена говорили, по-товарищески обсудим все проблемы, которые существуют даже в системе вузовского образования. Поскольку здесь присутствуют все ректоры наших вузов. Если будут какие-то замечания по образованию в Беларуси в целом, буду вам очень благодарен. Сейчас это звучная тема. На слуху. Для меня это одна из важнейших тем, которая должна быть окончательно и бесповоротно обозначена в этом году", - сказал Президент.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей