Лукашенко: В мире появится новая резервная валюта, а может, и несколько

Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что в мире появится новая резервная валюта, а может быть, и несколько. Об этом он заявил в интервью зарубежным и белорусским СМИ, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на протяжении многих лет очень дружен с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном. "Мы обсуждали все проблемы. Четыре часа (шли переговоры. - прим. БелТА), - сказал глава государства. - Мы обсуждали многие вопросы. От безопасности, производства техники для противодействия современным вооружениям, заканчивая торговыми вопросами".

"Что касается Ближнего Востока и дополнительной точки опоры, все больше и больше арабы начинают влиять на политику в мире. В Америке все решают деньги. Если не все, то многое точно, - сказал Александр Лукашенко. - Очень влиятельный Ближний Восток. Роль их велика сейчас. И один из вопросов в этом ключе мы с Президентом Эмиратов обсуждали. Сегодня грядет в мире тенденция, что появится новая резервная валюта. А может, и несколько".