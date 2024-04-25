Лукашенко: В нынешних реалиях система обеспечения национальной безопасности Беларуси объективно не может оставаться неизменной

Президент Беларуси, председатель ВНС Александр Лукашенкона заседанииVII Всебелорусского народного собрания 25 апреля рассказал о непубличной части Концепции национальной безопасности, пишет БЕЛТА.



Глава государства детально охарактеризовал военно-политическую обстановку, складывающуюся в регионе в целом и непосредственно у белорусских границ. Ситуация непростая, и в таких обстоятельствах нужно уделять особое внимание молодому поколению, убежден Александр Лукашенко.



"Мы все, в первую очередь родители, на чьих детей западные спецслужбы сегодня смотрят как на вербовочный материал, должны быть внимательнее к молодежи", - подчеркнул он.



В нынешних реалиях система обеспечения национальной безопасности Беларуси объективно не может оставаться неизменной, констатировал Президент. "В ней появится новая тема: ядерное сдерживание. Те, кто подтолкнул нас к ней, должны об этом знать и трезво смотреть на однозначные последствия своих, мягко скажем, неосторожных решений", - предупредил глава государства.



"Мы выучили уроки не только Украины. Мы хорошо выучили и освоили уроки Великой Отечественной войны, особенно начального этапа, когда умиротворяли те, кто на нас напал, мы боялись слово сказать, чтобы их не активизировать на границе. И что получили? Под Москвой (враги. - Прим. БЕЛТА) были меньше чем за полгода. Это для нас урок", - добавил Президент.



В повестке заседания ВНС - утверждение двух важнейших документов стратегического планирования: обновленных Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси.



"В них отражены ключевые изменения глобальной военно-политической обстановки, национальные взгляды на поддержание международного мира и стабильности, обеспечение военной безопасности нашей страны и ее вооруженную защиту. Закреплены положения об общественном согласии, незыблемости устоев народовластия и правового государства", - обозначил ключевые позиции Президент.



Над Концепцией национальной безопасности, по его словам, работали не только ведущие эксперты и профессионалы в сфере безопасности, но и представители гражданского общества, неравнодушные граждане. Все, кому небезразлично будущее страны, могли ознакомиться с текстом документа и поучаствовать в дискуссиях, внести конкретные предложения по его дополнению.



"Разумеется, не все механизмы защиты национальных интересов, национальной безопасности были вынесены на обсуждение. Чтобы осознавать серьезность и важность концепции, вы должны знать: в развитие документа принимается правовой акт закрытого характера, который устанавливает систему индикаторов для всех сфер жизнедеятельности (политическая, экономическая, военная и другие), - уточнил глава государства. - На основе этих показателей с различной периодичностью проводится оценка состояния национальной безопасности. Мы изучаем, как обстоят дела в той или иной сфере, делаем соответствующие выводы и доводим до белорусского народа".



Президент пояснил, что просто закрепить в концепции, которая носит общий характер, отдельные положения было бы недостаточно: "Нужно проследить, как меняется обстановка, как выполняются обозначенные нами приоритеты и какие необходимо принимать меры реагирования".



В результате, как объяснил Александр Лукашенко, получается комплексный срез развития государства на определенном этапе. По сути, эти два документа - концепция и ее непубличная часть - составляют одно целое.



"Решать сложные задачи, изложенные в концепции и доктрине, нам! Потому что, как мы говорили, "Время выбрало нас!" - подчеркнул, подводя итоги своего выступления, Александр Лукашенко. - Я вас не запугиваю, как многие начнут говорить, но и скрывать от вас информацию мы не имеем права. Обстановка серьезная".

