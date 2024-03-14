Лукашенко: В обществе выражен запрос на живое действенное слово пастыря

Не изменять традиционным духовным ценностям и идеалам, противостоять разрушительному воздействию чуждых современных идей, сохранить единство внутри народа и Церкви - такой видит роль духовенства Президент Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко провел встречу с Синодом Белорусской православной Церкви. Его возглавляет Патриарший Экзарх всея Беларуси. Вместе с митрополитом Вениамином Президент посетил храм Собора Всех Белорусских святых, где зажег свечу.

Встреча Президента с Синодом Белорусской православной церкви

Александр Лукашенко уверен: межконфессиональный мир - главное достижение Беларуси. Вся политика нашей страны направлена на поддержание веротерпимости, мира и согласия между людьми разных вероисповеданий, и в этом цели у руководства страны и Церкви едины. Сохранять равенство прав и диалог особенно важно в нынешних условиях, когда геополитическая обстановка в мире непредсказуема. А потому государство возлагает на Церковь большие надежды в вопросе поддержания единства и гражданского согласия, тем более у православных иерархов в белорусском обществе высокий авторитет - к ним прислушиваются миллионы наших соотечественников.

Лукашенко: Мировое православие переживает непростые времена

Президент с сожалением отметил, что мировое православие сейчас переживает непростые времена: "Мы это вынуждены признать. Невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине: захват храмов, уголовное преследование священников, борьба за главную святыню нашего православия - Киево-Печерскую лавру".

"Трагедия разгорается и на Святой Земле, которая имеет сакральное значение для всех мировых религий. К сожалению, мы видим попытки втянуть в этот конфликт как можно больше других стран и народов", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание: особенностью Беларуси является то, что центры управления традиционными конфессиями расположены за пределами страны. "Как мы видим, сегодня ряд из них оказались в эпицентре вооруженных конфликтов", - заметил он.

"Все самые кровопролитные войны на земле начинались на почве религиозных разногласий. Эту карту и сегодня разыгрывают идеологи цветных революций и мятежей. В таких условиях важно сохранить равенство прав и диалог между представителями всех вероисповеданий. Ведь еще владыка Филарет отмечал, что межконфессиональный мир - главнейшее достижение Беларуси", - заявил Президент.

Роль Церкви заключается и в том, чтобы сберечь наши духовные ценности. Сегодня они под давлением извне. Президент назвал его беспрецедентным. Запад навязывает заведомо разрушительные для общества и государства идеи вседозволенности, бездетности, ЛГБТ и другие. Задача Церкви - противодействовать современному деструктиву.

Общество не успевает вырабатывать общепринятые нормы поведения, человеку сложнее сделать правильный моральный выбор, заметил глава государства. "Многие ищут и не находят ответы на вечные вопросы: кто я, зачем я, каково вообще мое предназначение. К сожалению, все реже за этими ответами люди идут в церковь", - сказал Президент.

"Церковь ждет, что люди сами придут к Богу. Но, мне кажется, это процесс встречный, и церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку. Надо учиться нести слово Божье так, чтобы оно было понятно каждому. В обществе выражен запрос на живое действенное слово пастыря", - подчеркнул Александр Лукашенко.