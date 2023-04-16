Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Спасо-Преображенском храме

Президент Беларуси Александр Лукашенко в светлый праздник Пасхи зажег свечу в Спасо-Преображенском храме в Шклове, пишет БЕЛТА.

"Для меня сегодняшний день особый. Я всегда с большим волнением, или пролетая из длительных командировок с востока, или приезжая сюда, с трепетом и волнением с воздуха смотрю на эту добрую землю, - отметил Президент, говоря о своей малой родине. - Вы для меня люди особые, вы это знаете. Именно с вас, ваших родителей все когда-то началось у нас с вами. Прежде всего у меня и в моей жизни. Когда-то вы совсем юному человеку поверили и отправили меня с этой земли в долгий путь".

"Особенно молодежи хочу сказать (я тогда этого не понимал), насколько со временем тянет домой. Поэтому рано или поздно все мы вернемся сюда домой. Поэтому я с особым трепетом и чувством всегда бываю здесь. Но, как вы заметили, в Шклове я останавливался очень редко. Может быть, и сказывались эти волнения. Но приходит когда-то время, когда тебя особенно тянет домой на родину. Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам - своим близким добрым людям", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил земляков за ту веру, которую они подарили ему много лет назад, за то, что они сделали в его жизни. "Не скажу, что она для меня была очень сладкой. Но так уж случилось", - заметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Пасха - светлый и добрый праздник, наполненный особыми ожиданиями, как и новогодние дни. "Все наши, и духовные, и светские, праздники очень ценны для нас, нашего народа. Ну кто скажет, что для нас День Победы не ценный праздник?" - отметил белорусский лидер.

Что касается Пасхи, то в этот праздник главе государства хочется просто жить спокойно, ничего не говорить и слушать тишину. "У меня так. Наверное, и у многих. Хотя после длительного поста люди готовятся: и рюмку, и шкварку, и кусочек хлеба, и куличи, и булочки, и прочее... Все это есть. Но все равно это день особый, день почитаемый", - поделился мнением он.

"Из этого древнего храма я хочу поздравить наших белорусов, всех, кто нас сегодня увидит. И еще раз хочу, поблагодарив, поздравить вас с этим добрым и светлым праздником. Самое главное - мира вам и здоровья", - пожелал белорусский лидер.

Александр Лукашенко передал в дар Спасо-Преображенскому храму икону "Господь Вседержитель". Эта икона - один из самых древних и почитаемых в народе типов изображения Спасителя. "Она для меня ценна тем, что сделана руками нашего белоруса. Пусть будет у вас", - отметил глава государства.

В свою очередь Президенту от храма подарена икона "Воскресение Христово" с двунадесятыми праздниками. Она выполнена в технике миниатюрной живописи методом нанесения эмали.