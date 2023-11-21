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Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ обсудил с силовиками вопросы военно-политического характера
Вопросы военно-политической повестки сегодня обсудили во Дворце Независимости.
Президент принял с докладом госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, председателя КГБ Ивана Тертеля, министра обороны Виктора Хренина. Среди участников встречи также начальник главного разведывательного управления Владимир Куприянюк. Разговор в таком составе проходит накануне важного мероприятия: Минск готовится принять саммит лидеров Организации договора о коллективной безопасности.
"Как известно, послезавтра заседание глав государств военно-политической организации, активным членом которой является Беларусь. Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера, и прежде всего оборонного характера, в сфере безопасности, и выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ", - сказал Президент.
В этом году Минск председательствует в ОДКБ. К своей миссии в военно-политическом блоке Беларусь всегда подходит максимально ответственно. Накануне, обсуждая подготовку к важной встрече с генсеком организации Имангали Тасмагамбетовым, Александр Лукашенко констатировал наличие непростого периода на постсоветском пространстве, в том числе в зоне ответственности ОДКБ, и выразил уверенность, что встреча лидеров государств - участников объединения поспособствует наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности.
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