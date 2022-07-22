Лукашенко во время посещения "Столицы": Сейчас момент занять рынок и никого сюда не пускать

Приоритет белорусскому. Президент ориентирует национальных производителей укреплять позиции на внутреннем рынке. Это прозвучало в “Столице”. Крупную торговую площадку в самом центре Минска переформатировали, превратив в национальный шоурум. Все наши бренды в одном месте. Очень удобно и показательно.

Оценить сделанное пригласили главу государства - Александр Лукашенко приглашение услышал. Для некоторых марок это стало рекламой, которую ни за какие деньги не купишь. Но Президент радеет за отечественные предприятия.

Так что, лишь бы на пользу. Это стало и поводом обсудить положение дел сразу в нескольких сферах - в легпроме и деревообработке, а также у пищевиков. Все руководители наших основных концернов были в сборе. Репортаж Натальи Бреус.

В Москве - Охотный ряд, а в Минске - "Столица". 15 лет назад открытие подземного модного молла стало событием. Но со временем появилось много конкурентов, покупательский трафик спал. Назрел ребрендинг. Все гениальное просто - чем богаты. Идея нового концепта: все наши марки под одной крышей, точнее, площадью.

Ребрендинг "Столицы"

Все белорусские бренды в одном месте. Это очень удобно. Получился настоящий национальный шоурум. Надо сказать, что эффект уже почувствовался. Средний чек за последний месяц вырос вдвое.

Приглашение приехать Президент услышал. Почему - нет? Это ведь не столько ради шопинга, сколько ради возможности оценить положение дел сразу в нескольких отраслях. Учитывая, что руководители наших ключевых концернов и города в сборе. Санкционная политика Запада вынуждает корректировать экспортные потоки, открывать новые рынки. Это важно, но и свой бы не упустить. Уход иностранцев - новые ниши для отечественных производителей. И не только. Свято место пусто не бывает.

Лукашенко поручил создать белорусский торговый центр на месте иранского долгостроя в Минске

116 объектов на трех уровнях, загрузка 98,5 %. До 13 тысяч посетителей в день приходят. Поэтому многие белорусские производители с удовольствием пошли в "Столицу". Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

То, что вы сделали наконец-то за время существования этого объекта белорусский торговый центр - это уже хорошо. Мы вчера с тобой уже договорились. Белорусское, белорусское и белорусское. Нас никто не упрекнет из иностранцев. Ушли - уходите. Мы будем продавать свое. Поэтому там должен быть точно такой торговый центр". Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Приоритет белорусскому

Отечественные бренды поддержат. Для них льготные арендные ставки. Сегодня недостатка в арендаторах здесь нет. Площади пользуются популярностью. Например, вот этот сладкий островок. Сразу притягивает. Зефир вместо магнитиков. А чтобы удивлять мармеладными новинками, открыли новое производство в Славгороде.

Эмоции покупателей: Президент для народа!

Кстати, на время визита первого лица центр не закрывали. Покупки можно было совершать без всяких препятствий. Вот так запросто рядом с Президентом. Вот тебе и диктатура.

Да. Президент - тоже наш бренд. Много шуму наделал шоколад под такой маркой. Пользуется спросом и сейчас. Заглянув на площадку наших кондитеров, Александр Лукашенко скажет: "Сейчас для вас шанс укрепить позиции на внутреннем рынке".

Лукашенко ориентировал предприятия на активное освоение внутреннего рынка

Хлебная лавка открылась в "Столице" месяц назад в тестовом режиме. Оказалось, что в этой части Минска такого магазина как раз не хватало. Актуальная цитата для тех, кто делает свой весомый вклад в национальный каравай, уже красуется на видном месте. Но отбирать хлеб у мерча Первого они, конечно, не будут.

Мерч Первого

Это уже второй магазин в Минске, где можно прикупить стильные футболки или свитшоты с актуальными цитатами Президента. И не только их. Ассортимент серьезно обновили, разнообразили по цветам - все, как просили покупатели. Фразы Лукашенко ушли в народ, а мерч Первого - в тренд.





Критерий эффективности: хорошо, если продается

Работать легпрому сегодня непросто - конкуренция жесткая. Нужно постоянно быть на волне, предлагать модные модели и продукты не по заоблачным ценам. Не упрощает жизнь дорожающее сырье, и запросы потребителей держат в тонусе. Но легкой жизни концерну никто и не обещал. Критерий эффективности у Президентапростой.

Белорусский лен

Белорусский лен в торговом центре "Столица" продают почти с открытия. Правда, сейчас магазин увеличили втрое. Но даже так тесновато - ассортимента все больше.

Екатерина и Иван Гришины, покупатели из г. Саратова (Россия):

Вот покрывала сейчас прикупила, полотенца обожаю. Я вообще обожаю это качество. И сюда заходишь, тут запах такой приятный. Потому что это натуральный лен, наш, белорусский. То есть, два слова - и они сами за себя говорят. Анастасия Болдачева, покупатель

Спрос на изделия из льна растет

Эти отзывы покупателей дорогого стоят. Ведь чтобы их сегодня слышать, Президенту пришлось буквально именем революции поднимать с колен льняную отрасль.

Лен - это, конечно, высокое качество и не самый низкий ценник. Так повелось у покупателей. В магазине убеждают: все по карману!

Даже от 50 рублей можно приобрести. До 50 блузку. 70 рублей - мужская сорочка. Сейчас очень большим спросом, раз лето, пользуется одежда. Колоссальным! Предприятие само открывает швейное производство, сами развивают производство одежды льняной. Также большим спросом пользуется продукция из регенерированной ткани. Т. е. у нас идет вторичная переработка сырья. Мы за экологию, за чистую воду, за то, чтобы нашим детям в будущем осталась чистая земля. Елена Догадина, начальник отдела Оршанского льнокомбината

В ТЦ "Столица" открылся шоурум белорусских брендов деревообрабатывающей и мебельной промышленности

По максимуму использовать свое сырье и делать товары с высокой добавленной стоимостью. Если просто на примере: продавать не лен, а одежду из него, не лес, а мебель. Эпопея с модернизацией деревообработки стоила много нервов. Но в итоге получилось. И санкционной дубинкой ударили по тому, что работает эффективно и конкурирует на мировом рынке - калию, нефтепродуктам и деревообработке.





В "Столице" теперь есть большой мебельный шоурум. Демократичные цены, стильные модели, и купить можно что угодно в один клик. На спрос мебельщики не жалуются - внутренний вырос.

Глава Беллесбумпрома: Санкции - это не повод опускать руки

Михаил Касько, председатель концерна "Беллесбумпром":

Магазин под маркой "Любимый Брест" - привет из регионов. Здесь, к примеру, можно найти альтернативу изысканным иностранным сырам на витрине пружанского производителя. Хоть "Голландский", хоть "Швейцарский". Лакомкам на заметку - кобринское мороженое и сырные шарики с начинками. Мясные деликатесы на любой вкус. Дегустация у журналистов всегда на ура.

Чтобы рассказать обо всех вкусностях, которые теперь есть в столице, не хватит никакого эфирного времени. Возле магазина дзержинского производителя встречаем министра. Хотя привычнее в это время полях. Ему приходится склонять мировых покупателей на белорусскую сторону.

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