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Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Торжественная церемониясостоялась27 июня во Дворце Независимости, пишет БЕЛТА.
Глава государства вручил погоны генерал-майора командующему ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Андрею Лукьяновичу, первому заместителю начальника тыла ВС, начальнику штаба тыла Александру Мосолову и председателю Государственного пограничного комитета Константину Молостову, генерал-майора милиции - начальнику УВД Гомельского облисполкома Александру Шастайло, генерал-майора юстиции - начальнику УСК по Витебской области Александру Гуцко, классный чин государственного советника юстиции 3-го класса - прокурору Гродненской области Александру Жукову.
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