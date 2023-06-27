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Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Торжественная церемониясостоялась27 июня во Дворце Независимости, пишет БЕЛТА.

Глава государства вручил погоны генерал-майора командующему ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Андрею Лукьяновичу, первому заместителю начальника тыла ВС, начальнику штаба тыла Александру Мосолову и председателю Государственного пограничного комитета Константину Молостову, генерал-майора милиции - начальнику УВД Гомельского облисполкома Александру Шастайло, генерал-майора юстиции - начальнику УСК по Витебской области Александру Гуцко, классный чин государственного советника юстиции 3-го класса - прокурору Гродненской области Александру Жукову.

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