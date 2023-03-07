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Лукашенко вручил госнаграды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам

Лукашенко вручил госнаграды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер и генеральские погоны представителям высшего офицерского и начальствующего состава. Торжественная церемония по традиции состоялась накануне праздника 8 Марта во Дворце Независимости, передаетБелТА.

"Даже трудно придумать более подходящее по духу и по смыслу мероприятие для Года мира и созидания, чем наша сегодняшняя совместная церемония, - заявил глава государства в начале мероприятия. - По доброй традиции в эти первые весенние дни мы чествуем самых успешных женщин страны и самых мужественных воинов".

Фото: БелТА

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