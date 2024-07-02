Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер

В преддверии главного государственного праздника - Дня Независимости - Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям из различных сфер. 3 Июля - святая и символичная дата, с которой начался отсчет 80 лет мирной жизни Беларуси. Сейчас время писать новые страницы истории страны. Подробности рассказала Катерина Круталевич.

Церемония вручения госнаград - одна из самых эмоциональных, если взять все события, которые проходят во Дворце Независимости. Но, событие этого дня, конечно, особенное. В преддверии 3 Июля получить заслуженное признание - как будто "коснуться" истории. Результат твоего труда публично признают продолжением всего того, что сделало поколение белорусов, победивших фашизм.

По биографии каждого из присутствующих можно снимать кино. Экскурсия по Дворцу - приятная приветственная часть перед церемонией. Тем более, что во многих залах есть чем удивить даже опытных военных. Но все довольно сжато по времени, и гостей вскоре пригласили в зал торжественных церемоний. Немного напряжения "до", небольшой инструктаж перед появлением первого лица и церемония началась.

Все люди в зале - большие труженики, все сделали блестящую карьеру, и это незаконченный процесс. Но что касается профессии - это абсолютно разные сферы. Что объединяет? Желание сделать страну лучше. Особенно если вспомнить эту же дату 80 лет назад. Освобожденный Минск, парад сопротивления. О чем тогда мечтали белорусы?

Я убежден, в те июльские дни 1944-го в самых светлых своих мечтах люди уже видели Беларусь именно такой, какой мы видим ее сейчас: независимой, красивой, а главное - мирной. Поэтому в такие дни, как сегодня, мы вместе еще раз вспоминаем нашу героическую историю, кланяемся памяти павших и чествуем тех, кто и сейчас отдает свои таланты и умения во славу Родины. Александр Лукашенко

Глава государства обратил внимание на то, что, как всегда, среди награжденных немало людей в погонах: "Это представители вооруженных сил, органов государственной безопасности, внутренних дел, пограничной службы, которые с оружием в руках защищают мир и покой Беларуси. Мы видели это в 2020 году".

Нефтяники, атомщики, учителя, соцработники, медики, люди, которые делают мебель у нас в стране, руководят птицефабриками - нет менее или более важных профессии, поэтому Беларусь за короткий срок суверенности довольно быстро идет вперед. "Вот не потерять этот темп" - об этом говорил Президент.





"Среди вас - большая группа авторитетных управленцев, посвятивших себя непростой государственной службе, обеспечению конституционной законности и народовластия, руководители крупных предприятий и целых отраслей экономики, - заметил глава государства. - Я рад, что здесь присутствуют работники сфер науки и образования: преподаватели, ученые, изобретатели, учителя, воспитавшие победителей олимпиад. Вы вносите огромный вклад в будущее страны, ее интеллектуальное и технологическое будущее".

По его словам, среди награжденных есть те, кто работает на земле и под землей: аграрии, шахтеры, строители, транспортники. И за каждым приехавшим сюда стоит большой и дружный коллектив.

Самые теплые слова Президент адресовал тем, кто занимается социальной и общественной работой, заботится о стариках, особенно переживших войну. Александр Лукашенко поздравил всех с Днем Независимости: "Пусть этот праздник и сегодняшняя церемония станут для вас и всех жителей страны новым импульсом к профессиональным успехам".

Ордена Отечества II и III степени, "За службу Родине", "Трудовой славы", почетные звания. В своих сферах об этих людях знают. Есть и те, кто долгое время работал бок о бок с Президентом. Орден Отечества III степени вручили Владимиру Семашко. Тоже не самая простая карьера - руководил и энергетической сферой, и был послом Беларуси в России, и занимал пост первого зампреда совета министров - это далеко не полный список.

Отдельное внимание в этих госнаградах уделили атомщикам. Большой проект не просто состоялся, он успешен, несмотря на то количество негатива и сомнений, которые были при строительстве Островецкой станции. Спасибо от всего коллектива сказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

Атомная станция вывела отечественную энергетику и смежные отрасли на качественно новый уровень. Мы с гордостью вошли в клуб мировых ядерных держав, использующих атом в мирных целях. Заверяю вас, что работники отрасли в дальнейшем обеспечат на самом высоком уровне выполнение поставленных перед ними задач на благо развития и процветания нашей страны. Виктор Каранкевич

Награды для военных: их получили пограничники, офицеры Комитета государственной безопасности и внутренних дел, глава генштаба Павел Муравейко и командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Науменко.





Почетные звания достались и людям науки: из Гродненского аграрного университета, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Академии наук. Были получены звания заслуженного работника социальной защиты, заслуженного строителя, юриста, работника сельского хозяйства и, конечно, учителя. Какая профессия может быть важнее.

Орденом Отечества III степени наградили управляющего делами Президента Юрия Назарова, и заместителя председателя Всебелорусского народного собрания Александра Косинца (это тоже относительно новая должность, но задачи у организации, конечно, стратегические).

Сегодня ВНС работает на национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития на 2025-2040 годы. Главная цель - человеческий капитал, способный построить цифровую экономику, обеспечить национальную безопасность. Александр Косинец

Это действительно момент, чтобы вспомнить, что уже есть в суверенной Беларуси. Не говоря об инфраструктуре, городах, больницах, школах, сегодня мы и атомная, и космическая, и биотехнологическая держава. И за этим стоит большой, но главное систематический труд, в том числе Президента.

В завершение церемонии Александр Лукашенко обратил внимание, что у каждого из награжденных есть еще достаточно времени, чтобы совершить очередные подвиги - как трудовые, так и военные. "Но желательно - в мирное время, - сделал акцент глава государства. - Будем делать все для того, чтобы в Беларуси был мир и спокойствие".