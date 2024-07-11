Лукашенко вручил Лепсу специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" вручил народному артисту России Григорию Лепсу главную премию фестиваля - специальную награду Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию", сообщает БЕЛТА.



В преддверии гала-концерта открытия фестиваля в Витебскеоткрыли именную звезду Григория Лепса. Аллея лауреатов, удостоенных специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию", у Летнего амфитеатра в Витебске пополнилась его именным васильком.