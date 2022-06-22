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Лукашенко: Все попытки задушить делают нас только сильнее
Военное лихолетье стало для всех тяжелым испытанием. Но белорусы выстояли. Сегодня, как и 8 десятилетий назад, мы вновь делаем все, чтобы защитить свою землю. Новый виток глобальной конфронтации, экономического давления, лжи и провокаций требует несгибаемой стойкости, мужества и самоотверженности. Суверенная и независимая политика не по нраву "сильным мира сего". Но народу-победителю по силам выстоять и сейчас!
Мымирные люди, но даже не пытайтесь с нами разговаривать с позиции силы. Ваши мечты загнать славян в новое рабство, которое вы называете глобализмом, несбыточные. Но, увы, ничего не изменилось. Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая Брестская крепость на пути любого врага. Все попытки задушить делают нас только сильнее и воодушевляют других. Потому что на белорусов, россиян, которые снова ведут борьбу с этим злом мировым, смотрят миллиарды людей. Китай, Индия, страны Латинской Америки, Африки, арабские государства. От американской удавки устали все! Уверен, что и вы, простые граждане, как и большинство населения планеты выступаете за новый, справедливый мир без дискриминации и санкций, в котором все народы свободны и равноправны, а вопросы и проблемы решаются путем диалога.
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