Лукашенко: Все попытки задушить делают нас только сильнее

Мымирные люди, но даже не пытайтесь с нами разговаривать с позиции силы. Ваши мечты загнать славян в новое рабство, которое вы называете глобализмом, несбыточные. Но, увы, ничего не изменилось. Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая Брестская крепость на пути любого врага. Все попытки задушить делают нас только сильнее и воодушевляют других. Потому что на белорусов, россиян, которые снова ведут борьбу с этим злом мировым, смотрят миллиарды людей. Китай, Индия, страны Латинской Америки, Африки, арабские государства. От американской удавки устали все! Уверен, что и вы, простые граждане, как и большинство населения планеты выступаете за новый, справедливый мир без дискриминации и санкций, в котором все народы свободны и равноправны, а вопросы и проблемы решаются путем диалога.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь