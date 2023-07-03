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Лукашенко: Все зависит от нас, хотим лучше - будет лучше
Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии награждения работников культуры подчеркнул, что в стране все зависит от белорусов: если хотим лучше - будет лучше, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в любой позитивной ситуации, когда все хорошо, находится кто-нибудь, кто завидует: "Кому-то хорошо, а кто-то завидует. Поэтому быть в окружении того, что происходит возле границ нашей страны, таким нетронутым уголком, где деткам хорошо и нам неплохо… Все зависит от нас. Хотим лучше - будет лучше. Не стремимся к лучшему - и не будет лучшего".
"И не надо ни от кого требовать потом чего-то, если ты сам недосмотрел, недоделал, недоработал", - добавил Президент.
Время сейчас сложное и нынешнему поколению приходится непросто, обратил внимание Александр Лукашенко. Возможно, так же сложно, как и предыдущему поколению, которое восстановило страну из руин и пепла после войны. "Не дай бог, конечно, пережить то, что было в середине прошлого века на нашей земле", - заметил белорусский лидер.
"Сложность в том, что мы порой не видим нашего противника и врага. Его можете увидеть только вы своими талантливыми глазами", - подчеркнул Президент.
Обращаясь к представителям того поколения, которое примет эстафету у нынешнего, глава государства сказал: "Повторяю который раз: будьте очень аккуратны, не спешите, не допускайте ошибок. Ошибки очень дорого обходятся обществу. Особенно ошибки творческих работников. Потому что за вами, за каждым стоит много людей, тысячи людей, которые смотрят на вас с надеждой. Берегите свою Беларусь. Надо нам сделать так, чтобы мы, и особенно наши дети, родные и близкие не познали тех ужасов, которые, к сожалению, переживают некоторые народы, родные нам, и недалеко от нашей страны".
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