Лукашенко: Все зависит от нас, хотим лучше - будет лучше

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии награждения работников культуры подчеркнул, что в стране все зависит от белорусов: если хотим лучше - будет лучше, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в любой позитивной ситуации, когда все хорошо, находится кто-нибудь, кто завидует: "Кому-то хорошо, а кто-то завидует. Поэтому быть в окружении того, что происходит возле границ нашей страны, таким нетронутым уголком, где деткам хорошо и нам неплохо… Все зависит от нас. Хотим лучше - будет лучше. Не стремимся к лучшему - и не будет лучшего".

"И не надо ни от кого требовать потом чего-то, если ты сам недосмотрел, недоделал, недоработал", - добавил Президент.

Время сейчас сложное и нынешнему поколению приходится непросто, обратил внимание Александр Лукашенко. Возможно, так же сложно, как и предыдущему поколению, которое восстановило страну из руин и пепла после войны. "Не дай бог, конечно, пережить то, что было в середине прошлого века на нашей земле", - заметил белорусский лидер.

"Сложность в том, что мы порой не видим нашего противника и врага. Его можете увидеть только вы своими талантливыми глазами", - подчеркнул Президент.